В Ярославле откажутся от пластиковой посуды на городских праздниках

Во время городских праздников в Ярославле больше не будут использовать пластиковую посуду. Ее заменят на бумажную. Идею регионального департамента туризма сегодня поддержал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

– Апробируем идею 17 августа, когда в Ярославле состоится сразу три крупных события – межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт», городской пикник «Пир на Волге» и фестиваль искусств «Преображение», – сообщил Авдеев на своих страницах в социальных сетях.

Акция будет называться «Праздник без пластика» и распространится на всю Ярославскую область. В правительстве рассчитывают, что вскоре это будет не новшеством, а правилом.