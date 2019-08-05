Стало известно, сколько зарабатывают ярославцы разных профессий

Средняя заработная плата в Ярославской области – 35.860 рублей. Такие данные опубликовал Ярославльстат за май. Это примерно на 2000 больше, чем было в последнем весеннем месяце прошлого года.

Больше всех в мае зарабатывали производители лекарств и медицинских товаров – 89,9 тысячи рублей в месяц. Производители химических веществ – 56 тысяч. На третьем месте по уровню доходов – спортсмены, а также специалисты в сфере отдыха и развлечений. Их средняя зарплата составила 54,9 тысячи рублей.

Кроме того, больше 50 тысяч получили финансисты и страховщики, специалисты в сфере информатизации и производители напитков.

Меньше всех получили те, кто создают вещи из соломки и материалов для плетения – всего 15,3 тысячи. Едва не дотягивала до 20 тысяч зарплата ткачей. Не так много получали сотрудники гостиниц и предприятий общепита – 23,7 тысячи в месяц.