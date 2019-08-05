Стало известно, сколько зарабатывают ярославцы разных профессий
Средняя заработная плата в Ярославской области – 35.860 рублей. Такие данные опубликовал Ярославльстат за май. Это примерно на 2000 больше, чем было в последнем весеннем месяце прошлого года.
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Фото: Правительство Ярославской области
Больше всех в мае зарабатывали производители лекарств и медицинских товаров – 89,9 тысячи рублей в месяц. Производители химических веществ – 56 тысяч. На третьем месте по уровню доходов – спортсмены, а также специалисты в сфере отдыха и развлечений. Их средняя зарплата составила 54,9 тысячи рублей.
Кроме того, больше 50 тысяч получили финансисты и страховщики, специалисты в сфере информатизации и производители напитков.
Меньше всех получили те, кто создают вещи из соломки и материалов для плетения – всего 15,3 тысячи. Едва не дотягивала до 20 тысяч зарплата ткачей. Не так много получали сотрудники гостиниц и предприятий общепита – 23,7 тысячи в месяц.
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Фото: Мэрия Ярославля
Педагоги, согласно статистике, зарабатывали в среднем 32,3 тысяч в месяц, а медицинские работники – 35,2 тысячи рублей.
Напомним, ранее «Собака.ru» рассказывала, что в Костромской области у врачей и учителей обнаружились крайне высокие зарплаты для этих профессий в нашей стране – свыше 50 тысяч рублей в месяц. Горожан возмутили такие выводы Костромастата.
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