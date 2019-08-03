На Ярославле-Главном стали досматривать багаж с помощью рентгена

При досмотре вещей пассажиров на Ярославле-Главном начали использовать рентгентелевизионные установки. Они автоматически распознают все запрещенное, что находится в сумках. Например, оружие, наркотики и взрывчатку.

Подобные системы можно часто встретить в Москве. Перед тем, как попасть в вокзал, человек кладет на движущуюся ленту свои вещи. Когда они проходят через рентгеновские лучи, специалисты по безопасности видят содержимое на экране.