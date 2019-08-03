На Ярославле-Главном стали досматривать багаж с помощью рентгена
При досмотре вещей пассажиров на Ярославле-Главном начали использовать рентгентелевизионные установки. Они автоматически распознают все запрещенное, что находится в сумках. Например, оружие, наркотики и взрывчатку.
Подобные системы можно часто встретить в Москве. Перед тем, как попасть в вокзал, человек кладет на движущуюся ленту свои вещи. Когда они проходят через рентгеновские лучи, специалисты по безопасности видят содержимое на экране.
– Контроль за работой нового оборудования и прохождением досмотра пассажирами и встречающими осуществляют сотрудники специализированного подразделения транспортной безопасности, обладающие полномочиями по задержанию граждан для дополнительного или повторного досмотра в случае необходимости, – сообщают в Северной железной дороге.
Интроскопы – так называются устройства – теперь расположены при входе со стороны города в старое и новое здания вокзала. В последнем рентгентелевизионная установка встречает пассажиров и со стороны перрона.
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Фото: Шон Галлуп Sean/Getty Images
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