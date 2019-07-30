У костромских врачей и педагогов обнаружились высокие зарплаты

В Костромской области средняя зарплата врачей с высшим образованием составляет 52,5 тысячи рублей. Еще выше заработная плата, согласно опубликованным данным Костромастата, у преподавателей вузов – чуть больше 58 тысяч рублей в месяц. Научные сотрудники региона, оказывается, тоже не чувствуют себя стесненными в финансах – получают 50,7 тысячи. Таковы итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки за первые 6 месяцев 2019 года.

Школьные учителя в среднем по региону получают 30,2 тысячи рублей, а конкретно в Костроме – 34,6 тысячи. Педагоги производственного обучения в организациях начального и среднего профессионального образования – 28,2 тысячи. Воспитатели в детских садах области зарабатывают 25 тысяч. В Костроме – почти 30 тысяч. Заработная плата сотрудников учреждений культуры – 26 тысяч в месяц. Примерно столько же получают соцработники, средний и младший медицинский персонал. К слову, врачу с высшим образованием, преподавателю вуза или научному сотруднику не хватит даже целой зарплаты, чтобы дать взятку какому-нибудь костромскому чиновнику. «Собака.ru» рассказывала, сколько потребуется денег для подкупа.