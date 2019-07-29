Ярославский актер Александр Петров попал в рейтинг Forbes

Его доход в четыре раза больше, чем у Оксимирона, но почти в шесть раз меньше, чем у Александра Овечкина. Популярный актер Александр Петров, родившийся в Ярославской области, занял 31 место в опубликованном Forbes рейтинге самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта, которые моложе 40 лет.

Фото: страница Александра Петрова в Facebook

Согласно представленным цифрам, годовой доход Александра Петрова – 2,5 миллиона долларов или 158 миллионов рублей. Это примерно 13 миллионов рублей в месяц. Он 1796 раз упоминался за год в СМИ и 186900 раз – в социальных сетях. Александр Петров родился в Переславле-Залесском. Учился на экономическом факультете, играл в КВН и любительской театральной студии. Однако затем, в частности после знакомства с известным театральным режиссером и педагогом Леонидом Хейфецом, решил поступить в ГИТИС, который и окончил семь лет назад.

Фото: кадр из фильма «Притяжение» (2017)

За это время Александр Петров стал востребованным и популярным артистом. Проекты с его участием – сериалы «Метод», «Полицейский с Рублевки», «Фарца», «Звоните ДиКаприо!», несколько фильмов о Гоголе, кинокартина Федора Бондарчука «Притяжение» и другие. Недавно «Собака.ru» рассказывала, что Александр Петров закрыл свое драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Этому был посвящен выпуск «Вечернего Урганта». Проект представлял собой синтез театра, кино, а также музыки, за которую отвечала костромская группа Ocean Jet. К слову, сам актер сейчас состоит в труппе московского театра им. Ермоловой.

Фото: сообщество #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ во «ВКонтакте»

Фото: Алексей Махов

Самой успешной звездой, по версии Forbes, стал Хабиб Нурмагомедов. Следом – Ольга Бузова, Александр Овечкин, Егор Крид и Баста. Замыкает рейтинг фигуристка Евгения Медведева – она на 40 месте.