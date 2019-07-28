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Ивановцев задержали в Москве на акции за честные выборы

В Москве массовыми задержаниями завершилась акция в поддержку честных выборов. На эту минуту, по данным «ОВД-Инфо», задержаны более 1300 человек – среди них жители Иванова, передает IvanovoNews. Фотографию из автозака опубликовал руководитель регионального штаба Навального Николай Дьячков. Уже после полуночи он сообщил, что молодые люди отпущены. 

В субботу к мэрии, а также на центральные улицы столицы вышли несколько тысяч человек. Все они требовали допуска независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы. Полиция действовала жестко – многие участники несанкционированной акции были избиты. 

Ранее избирательные комиссии отказали в регистрации многим видным оппозиционерам под предлогом того, что оставленные в их поддержку подписи – недостоверные. Это стало поводом для возмущения не только потенциальных кандидатов, но и москвичей – некоторые подписывались лично, но увидели, что попали в число забракованных. Среди тех, кого не допустили на выборы – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь.

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Автор: ysobolev
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