Жительнице Костромской области исполнилось 100 лет

Она родилась в год, когда закончилась Первая мировая война. И стала свидетелем истории страны – от Владимира Ленина до Владимира Путина. Жительница Нерехты Анна Гиблова отметила 100-летний юбилей. Среди подарков, которые женщина принимала накануне, – личное поздравление от Президента России.

Сейчас у Анны Ивановны Гибловой есть дочь, с которой она и живет, 3 внука, 4 правнука, а также 1 праправнук. Женщина родилась 25 июля 1919 года. Окончила 7 классов. С 16 лет работала в швейном цехе на местном Промышленном предприятии. Спустя 3 года вышла замуж за военного. Во время Великой Отечественной трудилась в тылу – в сфере сельского хозяйства. Награждена медалями.