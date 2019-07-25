Скандал исчерпан? Рыбинская епархия отказалась строить храм на месте рощи

Вырубать деревья и строить храм на месте березовой рощи в Рыбинске не будут. Такое заявление сегодня сделал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Ранее против строительства выступили жители микрорайона Веретье. Ситуация переросла в скандал.

– Строят новое, а старое стоит в разрухе сколько храмов и церквей по области стоит разрушенных, – добавляет Дмитрий Злобин.

– Лучше парк сделайте, чем храм, у нас храмов много, а вот парков нет совсем, людям гулять негде! – пишет Михаил Игнаткин во «ВКонтакте».

На прошлой неделе березовую рощу в Рыбинске огородили забором. В епархии успокаивали возмущенных горожан, что храм будет небольшим. Говорили, что получены все необходимые согласования, а роща и вовсе не является по документам парком или сквером. Да и на общественных слушаниях, прошедших год назад, большинство высказалось за храм. Рассерженных рыбинцев поддерживали и другие жители региона.

– Всякое доброе начинание, прославляющее Имя Божие, должно совершаться лишь на основании любви и единства, делу Господню противны всякая ненависть и разделение. Желая, чтобы новый храм - место служения Богу "едиными устами и единым сердцем", стал подлинным домом для всех христиан города Рыбинска, мы принимаем решение отменить его строительство на данном месте, дабы ещё раз рассмотреть позицию жителей и избрать наиболее удобное для всех место его расположения, – сообщается в заявлении епископа.

Многим происходящее напомнило недавнюю ситуацию в Екатеринбурге, где люди вышли на акции протеста против строительства церкви вместо сквера. Однако в том случае РПЦ дольше оставалась непреклонной – в итоге строительство перенесли в другое место.

Позиция мэра Рыбинска Дениса Добрякова, который призвал повторно обсудить необходимость возведения храма с общественностью, и отказ местной епархии позволили оставить рощу в неприкосновенности, а также, вероятно, избежать конфликтов.