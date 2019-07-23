Туристы стали чаще приезжать в Ярославскую область
Более 2 миллионов человек посетили Ярославскую область с начала 2019 года – это на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Наиболее востребованные города у туристов – Ярославль, Переславль-Залесский, а также Ростовский и Угличский районы.
– В гостиницах области за первое полугодие было размещено более 408 тысяч человек, что на 43,2 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. В бюджет региона от деятельности турфирм и средств размещения поступило около 98 миллионов рублей налоговых отчислений, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Способствует развитию туризма проведение событийных мероприятий, строительство баз отдыха и открытие частных музеев.
В областном департаменте дорожного хозяйства отмечают, что в 2019-2021 годах будет отремонтировано более 150 километров дорог между городами «Золотого кольца»: Ростов – Иваново – Нижний Новгород, Владимир – Переславль-Залесский, Углич – Некоуз – Брейтово и другие.
«Собака.ru» рассказывала, что вскоре в Ярославле пройдет большой гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Снимать знаменитую программу «Непутевые заметки» сюда приедет Дмитрий Крылов. Кроме того, недавно Ярославль вошел в ТОП-10 городов для летних путешествий.
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