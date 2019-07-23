Туристы стали чаще приезжать в Ярославскую область

Более 2 миллионов человек посетили Ярославскую область с начала 2019 года – это на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Наиболее востребованные города у туристов – Ярославль, Переславль-Залесский, а также Ростовский и Угличский районы.