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Десять ивановцев отправятся в Президентский полк

Весенняя призывная кампания завершилась в Ивановской области. По ее итогам 10 молодых людей будут направлены в Президентский полк. Это элитное войско охраняет первых лиц страны и объекты Московского Кремля. 

  • Фото: Андрей Лобанов

Считается, что попасть туда довольно сложно. Требования высоки – нужно иметь идеальную репутацию, полную семью, отличное здоровье, рост от 175 до 190 сантиметров при отсутствии лишнего веса. Запрещены пирсинг и татуировки – по крайней мере, на видимых местах. Пройти проверку психолога и интервью с офицером. 

Всего служить отправились более тысячи новобранцев из Ивановской области. Большинство – в сухопутные войска. План по призыву выполнен полностью, сообщают в региональном правительстве. 

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Автор: ysobolev
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