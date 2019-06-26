Прокуратура назвала средний размер взятки в Костромской области

Средний размер взятки в Костромской области – 71 тысяча рублей. Это чуть больше, чем две с половиной среднестатистические зарплаты в регионе. В прошлому году обычная сумма взятки составляла более 100 тысяч рублей.

Ущерб от коррупции в 2019 году уже составил 6,4 миллиона рублей. Чаще всего берут взятки те, кто причастен к освоению бюджета, занимаются вопросами имущества, лесов, земли, жилищно-коммунального хозяйства. Высшие чиновники в основном «помогают» своим семьям и близким людям.

Такие данные озвучили специалисты прокуратуры. Пресс-конференция, посвященная вопросам коррупции, прошла сегодня в Костроме, сообщает издание K1NEWS.RU.