В Костроме пройдет большой школьный выпускной

Более тысячи выпускников школ Костромы соберутся сегодня в КВЦ «Губернский». Одиннадцатиклассникам города вручат аттестаты. Также здесь наградят золотых медалистов, призеров Всероссийской олимпиады школьников, успешных спортсменов и тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов.

– По сложившейся традиции с получением аттестата об окончании средней школы выпускников поздравят первые лица города и области, – сообщается на сайте Администрации Костромы.

Для школьников будет организована интерактивная программа в фойе, а на сцене некоторые костромские выпускники станут артистами, представив спектакль «Бременские музыканты», который поставил руководитель Муниципального камерного театра Борис Голодницкий.

Фото: Администрация Костромы