Стало известно, кто жена губернатора Ярославской области

Жену губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова предположительно зовут Татьяна Ляй. Ей 27 лет. Девушка родилась в Туле, окончила исторический факультет МГУ и работала моделью. На тульском конкурсе красоты завоевала титул «Мисс грация». Такие выводы сделало интернет-издание «Улица Свободы».

– Так с вероятностью 99,9% зовут девушку модельной внешности, с которой губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретил Новый год на Советской площади в ночь на 1 января 2019 года, – сообщается в статье.

Фото со станицы Татьяны Ляй на FashionTime

Личность Татьяны Ляй удалось установить благодаря сервису Findclone, который позволяет узнать пользователя по фотографии. Аккаунт жены губернатора во «ВКонтакте» сейчас удален, но была доступна сохраненная копия в кэше «Яндекса». Получив представления о личности Татьяны Ляй, журналисты искали ее имя в интернете. Нашли упоминания на сайте модельного агентства Avant, ресурсе с рекламой дубленок, в публикации Cosmopolitan и в списке выпускных работ студентов Московского государственного университета.

О том, что 50-летний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов женился стало известно в начале мая. В его декларации о доходах (он заработал 2,4 миллиона за 2018 год) появились сведения об имуществе супруги.

Девушка ничего не заработала, но имеет две квартиры в собственности и одну в пользовании. Кроме того, у нее есть два дорогих автомобиля. Первый – Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC. Его цена начинается примерно от 5 миллионов рублей. Второй – Porsche Macan S Diesel, стоимостью от примерно 4 миллионов рублей.