В Ярославской области растет средняя зарплата: где работать выгоднее

Свежую информацию о доходах опубликовал Ярославльстат. Так, в апреле средняя зарплата по региону составила 35.066 рублей. Это примерно на 2000 больше, чем было в предпоследний весенний месяц прошлого года.

Согласно статистике, с самого начала 2019 года и по апрель больше всего зарабатывали люди, занятые в сфере спорта, отдыха и развлечений – почти 72 тысячи рублей в месяц. На втором месте доходы тех, кто занимается производством лекарств и медицинских материалов – чуть больше 64 тысяч в месяц. Замыкают тройку лидеров сотрудники химических производств, страховщики и финансисты – они получали 54-55 тысяч.

Не большие, но и не самые маленькие зарплаты у педагогов – почти 28 тысяч рублей в месяц. У медиков доходы выше – в среднем около 33 тысяч.

Меньше всех получают сотрудники компаний, которые обрабатывают древесину – 14,5 тысяч. Едва выше 20 тысяч рублей – зарплата на текстильном производстве. Следом в отстающих – общепит и гостиничный бизнес. Там люди получают 21,5 тысячу рублей каждый месяц.