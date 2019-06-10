В Ивановской области стало больше миллиардеров

Два жителя Ивановской области заработали за прошлый год больше 1 миллиарда рублей, а четыре человека – больше 500 миллионов. Такую статистику сегодня опубликовало издание «ИвановоLive».

В регионе подано 45 деклараций, в которых сумма доходов превышает 100 миллионов рублей. В прошлом году отчетов о подобных заработках было на 10 штук меньше. Да и миллиардер был только один.

Напомним, «Собака.ru» недавно рассказывала о доходах губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, а также самой дорогой недвижимости в Иванове.