Скорая помощь будет всегда ездить по Костроме с мигалками

Машины скорой помощи будут ездить по городу только с включенными световыми сигналами. Такие правила начинают действовать в Костроме. Это нужно для того, чтобы привлечь больше внимания к автомобилям медиков на дорогах.

Речь не идет о постоянном использовании звуковой сирены – только проблескового маячка. Однако и с ней, как показывает опыт, некоторые водители не пропускают бригаду врачей. А «скорой» зачастую приходится действовать оперативно – каждая минута может оказаться жизненно важной.

– Работа наша такая, что сейчас все нормально, везем обычного, на первый взгляд, больного, а буквально секунды – он осложняется, – рассказал ГТРК «Кострома» Валерий Долголожкин, главный врач региональной станции скорой помощи.

Планируется, что нововведение снизит аварийную ситуацию и дисциплинирует участников дорожного движения. Отметим, подобная практика, когда бригады «скорой» всегда ездят с мигалками, давно применяется в Москве и Санкт-Петербурге.