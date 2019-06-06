Duracell будет собирать севшие батарейки в Ярославской области

Один из крупнейших производителей элементов питания в мире, компания Duracell, будет заниматься сбором использованных батареек в Ярославской области. В создание необходимой для этого инфраструктуры она вложит порядка 200 миллионов рублей.

– За 2018 год в регионе собрано более восьми тысяч килограммов химических источников тока, в 2019 году – уже более трех тысяч килограммов. Ранее мы финансировали их утилизацию из средств областного бюджета, – приводятся слова губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова на сайте регионального правительства.

Так выглядят контейнеры для сбора батареек, установленные в других городах страны. Планируется, что в Ярославской области они появятся, например, в магазинах, школах и органах ЖКХ. Сообщается, что до конца года будет введено в эксплуатацию около 100 таких точек сбора.

– Эта работа идет в рамках нацпроекта для всей страны. В Ярославской области есть компания, которая уже имеет возможность переработки батареек, и есть политическая воля – запустить этот проект и поддержать его, – сообщил генеральный директор «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев.

Соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией «Дюраселл Раша» подписано на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он стартовал сегодня, а завершится в предстоящую субботу, 8 июня. В рамках форума Правительство Ярославской области намерено подписать инвестиционных соглашений на общую сумму 100 миллиардов рублей.

Фото: «Дюраселл Раша» и портал Правительства Ярославской области