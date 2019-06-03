В Ярославле снова установят табличку на доме Бориса Немцова

В Ярославле, возможно, скоро вновь появится памятная табличка на доме, в котором жил политик Борис Немцов. Предыдущая была сбита вандалами с фасада здания на улице Трефолева в ночь на 23 мая – об этом рассказывала «Собака.ru».

На установку новой таблички – уже четвертой по счету – деньги может пожертвовать любой желающий. Об этом сегодня написал Василий Цепенда, бывший соратник Немцова по работе в Ярославле.

– Сбор средств продлится до 1 июля, – указал в публикации Василий Цепенда.

Известный российский политик Борис Немцов был избран в Ярославскую областную Думу в 2013 году. Работал здесь на постоянной основе. В конце февраля 2015-го был застрелен недалеко от Красной площади Москвы.

Фото Бориса Немцова: Олег Никишин