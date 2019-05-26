Жители Костромы хотят увековечить память Андрея Тарковского

Большинство костромичей считают, что на городской Аллее Признания этим летом нужно поставить памятную табличку кинорежиссеру Андрею Тарковскому. Таковы предварительные результаты опроса, который проводит Администрация Костромы до 10 июня.

Имя Тарковского выбрали на данный момент чуть больше 39% опрошенных. За увековечение памяти русского генерала, участника Наполеоновских войн Федора Зварыкина проголосовал 21%. Меньше 15% голосов к этому дню набрали другие представленные персоны: художник Борис Кустодиев, издатель Иван Сытин и философ Павел Флоренский.

Внимание горожан к одному из наиболее значимых в мировом кинематографе режиссеров обусловлено тем, что сегодня две области – Костромская и Ивановская – негласно спорят за право считаться родиной Андрея Тарковского. Причем сам режиссер говорил и писал, что родился то в селе Завражье, то в городе Юрьевце. Первый населенный пункт в наше время относится к Костромскому региону, второй – к Ивановскому, хотя находятся они в 10 километрах друг от друга – через Волгу.

Новые таблички на Аллее Признания появляются каждый год в День города – он будет отмечаться в августе. «В память о людях, составивших гордость, славу Костроме» здесь уже увековечены имена, например, Юрия Долгорукого, Михаила Романова, Ивана Сусанина, Бориса Годунова, Николая Некрасова, Ефима Честнякова, Александра Островского и других.