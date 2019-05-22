Стало известно, сколько зарабатывает губернатор Костромской области

Глава Костромской области Сергей Ситников заработал за 2018 год 2 миллиона 228 тысяч рублей – или примерно 185 тысяч в месяц. Это один из самых невысоких доходов среди всех руководителей регионов России.

Согласно декларации, которая опубликована на сайте губернатора, Ситников имеет в собственности гараж, а в пользовании – жилой дом площадью почти 330 квадратных метров. На протяжении как минимум 7 лет Сергей Ситников доверяет только внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado. Остается с 2012 года во владении губернатора и старая лодка «Сарепта» – такие выпускались до 1981 года.

Жена Сергея Ситникова за прошлый год заработала чуть больше миллиона рублей. В собственности – просторная квартира в 105 квадратных метров, а в пользовании – тот же упомянутый выше дом.

Напомним, «Собака.ru» рассказывала, что губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский за 2018 год заработал еще меньше – всего 1 миллион 324 тысячи, а глава Ярославской области Дмитрий Миронов – 4 миллиона 655 тысяч рублей.