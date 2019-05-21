Глава Костромы Юрий Журин оказался одним из худших в медиарейтинге

Глава Костромы и председатель городской думы Юрий Журин занял 30 место среди глав городов, которые являются столицами регионов Центрального федерального округа. В апреле он опустился на две позиции. Свежие данные опубликовала компания «Медиалогия».

На фото: Юрий Журин.

Отметим, глава Администрации Костромы Алексей Смирнов не сильно выше – на 21 месте. Однако он смог подняться к четвертому весеннему месяцу на 5 строчек.

На фото: Алексей Смирнов.

Лидером в таблице стал глава Воронежа, следом – первые лица Тулы и Липецка. Что касается соседних регионов, то мэр Ярославля Владимир Волков оказался на 4 месте, хотя в прошлый раз первенствовал. Глава Иванова Владимир Шарыпов – на 18, он пустился на 4 позиции.

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