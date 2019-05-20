Под камерами с широким обзором: Ярославские школьники готовятся сдать ЕГЭ

Одиннадцатиклассники приступят к Единому государственному экзамену 27 мая. Сдавать ЕГЭ будут 2.845 ярославских школьников. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году. Ожидаемо, самый востребованный экзамен по выбору – обществознание.

– В течение всего учебного года было проведено немало различных мероприятий для успешного прохождения экзаменов. Так, проведены пробные ЕГЭ, в которых дети опробовали свои возможности, а также технологию проведения экзамена, – приводятся на сайте мэрии Ярославля слова директора городского департамента образования Елены Ивановой.

Все аудитории, в которых школьники будут сдавать ЕГЭ, оборудованы видеокамерами. Причем в этом году старые устройства заменили на новые – с большим углом обзора. При входят установят металлодетекторы.

Экзаменационные материалы будут печататься прямо в школьной аудитории – так повышается безопасность. После экзамена бланки теперь сканируются и направляются в региональный центр обработки информации.

Фото: Михаил Петров