Как говорить правильно: в Ярославле открылся международный грамматический форум

Проследить все изменения в русском языке и двигаться к созданию новой академической грамматики. Ярославль принимает международный научный симпозиум «Русская грамматика: активные процессы в языке и речи». В нем принимают участие 120 исследователей из России, Германии, Финляндии, Швеции, Великобритании, Франции, Польши, Сербии, Латвии, Литвы и Казахстана.

Какой вариант произношения верный: «ютьюб» или «ютуб»? Одни из вопросов, поднимаемых на форуме, касается заимствования из других языков. Так, ведущий научный сотрудник института русского языка им. Виноградова РАН и один из авторов передачи «Говорим по-русски» на «Эхе Москвы» Ольга Северская в разговоре с корреспондентом «Городского телеканала» отметила, что правильно произносить название популярного видеохостинга как «ютьюб», но большинство русскоговорящих людей употребляют другой вариант – «ютуб». Следовательно, это повод для орфографистов задуматься о том, какому варианту отдать предпочтение.

В дни проведения симпозиума педагоги также обсудят проблемы и перспективы преподавания русского языка. Отметим, в Ярославле форум проводит ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, а одним из его ключевых организаторов выступает известный профессор Лариса Ухова.