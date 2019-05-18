«Бесплатные обнимашки»: акция ЛГБТ-активистов в Ярославле

В Ярославле участники движения «Каллисто» провели акцию, посвященную Международному дню борьбы с гомофобией – он отмечается 17 мая. В этот день – 29 лет назад – гомосексуальность была исключена из всемирной классификации болезней.

Несколько молодых людей оказались на улице Кирова, держа в руках плакаты с надписью «Бесплатные обнимашки». На обратной стороне – указание на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Плакат переворачивался, когда кто-то из прохожих обнимался.

С улицы Кирова участники акции двинулись в сторону Советской площади, далее вышли на Волжскую набережную и прошли до Стрелки. На прогулку ЛГБТ-активистов не обратила внимание полиция. Реакция общества была также в целом нейтральной, по оценке участников.