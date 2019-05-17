Столовой не брезгают и любят борщ: в Ярославле изучили, как питаются школьники

В масштабном голосовании о вкусовых предпочтения приняли участие 19.314 школьников и 18.264 родителя. По итогам опроса выяснилось, что 78% детей питаются в школьных столовых. Остальные – приносят еду из дома или не едят в школе вовсе. Основной причиной отказа от питания в столовой является холодная или невкусная пища.

Если говорить о желаемых изменениях, ребята предложили ввести в меню больше овощей и фруктов, а также дать возможность им самим выбирать наполнение ланча.

По данным опроса, самым любимым первым блюдом у детей является борщ. За него проголосовали 54% опрошенных. На второе больше всего любят макароны – 68%. В фаворитах среди напитков и десерта – чай и пирожное: 74% и 63% соответственно. К слову, по итогам анкетирования, родители солидарны с детьми в каждой позиции.

Все результаты опроса будут учтены при создании нового меню и подхода к школьному питанию. Кроме того, в мэрии Ярославля прорабатывается возможность создания пищевой лаборатории по контролю за качеством продуктов. Прежней останется только сезонность – варианты блюд, как и раньше, будут меняться исходя из времени года. Более подробно эти вопросы будут обсуждать на межрегиональной конференции по школьному питанию, которая пройдет в Ярославле уже на следующей неделе.