В Ярославле наградили семьи, в которых от 5 до 10 детей
В Международный день семьи глава Ярославской области Дмитрий Миронов наградил родителей, которые воспитывают от 5 до 10 детей. Причем их дети – имеют выдающиеся результаты в сфере науки, спорта и искусства, а также являются победителями или лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
В Губернаторском доме Ярославского художественного чествовали 12 таких семей. Они были удостоены медалями «За верность родительскому долгу». Это жители Брейтовского, Любимского, Ростовского, Угличского муниципальных районов и Ярославля.
– Безусловно, семья – это источник любви, взаимопонимания и уважения. Быть родителями – огромный труд и большая ответственность, поскольку вы закладываете основы нравственного воспитания своих детей. Спасибо вам за то, что вы с честью справляетесь с этой задачей, растите достойное поколение, – отметил Дмитрий Миронов.
Вместе с наградой семьи получат и единовременную выплату – 30 тысяч рублей.
Фото: Правительство Ярославской области
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