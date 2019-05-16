В Ярославле наградили семьи, в которых от 5 до 10 детей

В Международный день семьи глава Ярославской области Дмитрий Миронов наградил родителей, которые воспитывают от 5 до 10 детей. Причем их дети – имеют выдающиеся результаты в сфере науки, спорта и искусства, а также являются победителями или лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

В Губернаторском доме Ярославского художественного чествовали 12 таких семей. Они были удостоены медалями «За верность родительскому долгу». Это жители Брейтовского, Любимского, Ростовского, Угличского муниципальных районов и Ярославля.

– Безусловно, семья – это источник любви, взаимопонимания и уважения. Быть родителями – огромный труд и большая ответственность, поскольку вы закладываете основы нравственного воспитания своих детей. Спасибо вам за то, что вы с честью справляетесь с этой задачей, растите достойное поколение, – отметил Дмитрий Миронов.

Вместе с наградой семьи получат и единовременную выплату – 30 тысяч рублей.

Фото: Правительство Ярославской области