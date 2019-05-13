Закрытое исследование Кремля: в Ивановской области довольны губернатором Воскресенским

Жители Ивановской области ценят губернатора Станислава Воскресенского даже больше, чем в Чечне ценят Рамзана Кадырова. Сегодня утром издание РБК сообщило о результатах закрытого социологического исследования.

По его результатам, наименьший запрос населения на смену губернатора – в Ивановской области. Наивысший – в Калмыкии, Севастополе и Архангельской областях.

На фото: Станислав Воскресенский и рэпер Баста

Станислав Воскресенский стал главой региона осенью 2017 года, а полноправно вступил в должность 10 октября 2018 года. До этого был Министром экономического развития Российской Федерации.

Напомним, ранее «Собака.ru» изучила декларацию о доходах Воскресенского и заметила, что он стал почти в семь раз меньше зарабатывать.