В Костромской области стали больше зарабатывать, тратить и умирать

Средняя зарплата в Костромской области – 27.656 рублей. Такую информацию опубликовал Костромастат за январь и февраль. Заработная плата выросла на 10% по сравнению с зимними месяцами предыдущего года.

Однако увеличились и траты. Цены на продовольственные товары в I квартале 2019 года в целом поднялись на 2%. Но конкретные примеры показательнее. Так, овощи подорожали на 27,5%, а лососевая икра на 9,6%. Подешевела на 4,3% свинина, на 3,9% – молоко.

Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья упала на 3,1%, а вторичного наоборот увеличилась – на 1,3%.

Повысились цены на непродовольственные товары. Больше всего подорожали печатные издания – на 6,5%, товары садоводства – на 5,5% и табачные изделия – на 2,9%. Подешевело на 3,9% газовое моторное топливо, на 1,7% – смартфоны и ровно на 1% – полотенца.

Дефицит областного бюджета составляет 8% от суммы доходов.

Кроме того, в Костромской области за I квартал число умерших в 1,7 раза превысило число родившихся. Большинство жителей – 54% – скончались от болезней системы кровообращения.