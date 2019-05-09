Как прошел «Бессмертный полк» по Костроме, Иванову и Ярославлю: фото

Более 20 тысяч жителей Костромы приняли участие в акции «Бессмертный полк». С портретами своих родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, они прошли по проспекту Мира – от «Вечного огня» до Сусанинской площади.

Фото: пресс-служба Администрации Костромы

В Ярославле к акции «Бессмертный полк» присоединился дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Музыкант 9 мая завершает в городе гала-концертом свой ежегодный фестиваль. Башмет вместе с губернатором области Дмитрием Мироновым шел в начале колонны. Каждый из них нес фотографию своего деда.

Фото: Правительство Ярославской области

Всего к ярославскому шествию присоединились более 25 тысяч человек. Основная часть маршрута прошла по Волжской набережной, через Советскую площадь и до «Вечного огня».

Фото: Александр Давидик

«Бессмертный полк» в Иванове собрал 27,5 тысяч участников. Путь – от мемориала Героям фронта и тыла до площади Пушкина по Ленинскому и Шереметьевскому проспектам. На маршруте работали интерактивные площадки. Так, когда колонна проходила мимо площади Революции, молодежные организации развернули Знамя Победы внушительных размеров. А в конце участники могли попробовать хлеб, испеченный по рецептам 1943 года.

Фото: Дмитрий Рыжаков

Напомним, движение «Бессмертный полк» было создано в 2012 году журналистами из Томска. Они обратили внимание на то, что ветеранов, которые воевали в 1941-1945 годах, становится все меньше. Вскоре акция уже приняла всероссийский масштаб. В 2015 году «Бессмертный полк» впервые прошел по Красной площади Москвы. Среди участников был и Владимир Путин. Стоит отметить, что сейчас мемориальная акция проходит в 80 странах мира.