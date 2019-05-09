Как прошел «Бессмертный полк» по Костроме, Иванову и Ярославлю: фото
Более 20 тысяч жителей Костромы приняли участие в акции «Бессмертный полк». С портретами своих родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, они прошли по проспекту Мира – от «Вечного огня» до Сусанинской площади.
Фото: пресс-служба Администрации Костромы
В Ярославле к акции «Бессмертный полк» присоединился дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Музыкант 9 мая завершает в городе гала-концертом свой ежегодный фестиваль. Башмет вместе с губернатором области Дмитрием Мироновым шел в начале колонны. Каждый из них нес фотографию своего деда.
Фото: Правительство Ярославской области
Всего к ярославскому шествию присоединились более 25 тысяч человек. Основная часть маршрута прошла по Волжской набережной, через Советскую площадь и до «Вечного огня».
Фото: Александр Давидик
«Бессмертный полк» в Иванове собрал 27,5 тысяч участников. Путь – от мемориала Героям фронта и тыла до площади Пушкина по Ленинскому и Шереметьевскому проспектам. На маршруте работали интерактивные площадки. Так, когда колонна проходила мимо площади Революции, молодежные организации развернули Знамя Победы внушительных размеров. А в конце участники могли попробовать хлеб, испеченный по рецептам 1943 года.
Фото: Дмитрий Рыжаков
Напомним, движение «Бессмертный полк» было создано в 2012 году журналистами из Томска. Они обратили внимание на то, что ветеранов, которые воевали в 1941-1945 годах, становится все меньше. Вскоре акция уже приняла всероссийский масштаб. В 2015 году «Бессмертный полк» впервые прошел по Красной площади Москвы. Среди участников был и Владимир Путин. Стоит отметить, что сейчас мемориальная акция проходит в 80 странах мира.
-
Кострома. Фото: пресс-служба Администрации города
-
Кострома. Фото: пресс-служба Администрации города
-
Кострома. Фото: пресс-служба Администрации города
-
Иваново. Фото: Дмитрий Рыжаков
-
Иваново. Фото: Дмитрий Рыжаков
-
Иваново. Фото: Дмитрий Рыжаков
-
Ярославль. Фото: Правительство региона
-
Ярославль. Фото: Александр Давидик
-
Ярославль. Фото: Александр Давидик
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.