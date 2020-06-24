Парад Победы в Ярославле: программа праздника на 24 июня

24 июня в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщины Пoбеды в Великoй Oтечественнoй войне и Парада Победы 24 июня 1945 года.

Дмитрий Миронов Губернатор Ярославской области "В Яроcлaвcкой облаcти пoдгoтoвка к торжествaм ведетcя с учетом эпидемиoлoгическoй ситуации. Мы выстраиваeм прогрaмму так, чтобы сoздать в городaх праздничнyю атмосфeру, минимизировав при этoм вoзмoжнoсти массового скопления людей"

Как сообщили в правительстве региона, все присутствующие на торжествах должны соблюдать масочный режим и полутораметровую социальную дистанцию. В возможных местах концентрации людей ярославцам пообещали выдавать маски. Их приготовили 5000 штук.

Рассказываем, что запланировано в Ярославле.

Шеcтвие военной техники и пеших колонн

24 июня по центру Ярославля пройдёт шествие военных и техники. В 11 часов колонна военной техники стартует с Нагорной улицы. По Московскому проспекту, Богоявленской площади, затем Первомайской и Советской улицам она подойдёт к Советской площади. Сделает по ней круг и проследует обратно по Советской улице, проспекту Ленина, через Привокзальную площадь, по Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской вернется на Нагорную улицу. В составе колонны пройдет техника Ярославского территориального гарнизона, региональных управлений МЧС, ФСИН. Также по городу проедут машины патриотического объединения «Ленрезерв» — девять автомобилей популярных во время Второй мировой войны марок: «Студебеккер», автобус ГАЗ-0330, «Паккард», ЗИС-6, ГАЗ-67, «Додж WC-51», ГАЗ АА, «Виллис», ГАЗ М1 («Молотов-1»).

Фото: правительство Ярославской области

После военной техники по центру пройдут расчёты военных Ярославского гарнизона и УФСИН. Пешая колонна начнёт движение с улицы Первомайской. Затем по Которосльной набережной дойдёт до Вечного огня, оттуда она направится к Волжскому спуску и по нижнему ярусу Волжской набережной до Речного вокзала.

На время шествия в Ярославле перекроют многие улицы.

Фото: оперативный штаб Ярославской области

В 12 часов в честь защитников Отечества пройдёт флеш-моб «Звон Победы» — по всей стране одновременно в течение 1 минуты водители будут жать на клаксоны. Все желающие могут присоединиться к акции памяти.

Концерты во дворах

На площадках перед домами и дворцами культуры, а также во дворах запланированы праздничные программы, в которых прозвучат песни военных лет, стихи о Великой Отечественной войне.



— В связи с необходимостью соблюдения режима ограничений значительная часть мероприятий будет предложена пользователям социальных сетей в онлайн-режиме. На сайтах учреждений культуры будут размещены трансляции праздничных концертов, — пояснили в мэрии города.

Также на площадках будет работать «свободный микрофон». Благодаря ему все желающие смогут поздравить сограждан с праздником, исполнить песни или прочитать стихи о войне и Победе.

Адреса праздничных площадок:

Дзержинский район:

ул. Елены Колесовой, 4 — двор жилого дома;

ул. Урицкого, 36, 38 — двор жилых домов.

Заволжский район:

ул. Клубная, 19 — дом культуры «Энергетик»;

ул. Спартаковская, 7 — дом культуры «Гамма».

Ленинский район:

пр. Ленина, 24а — Дворец культуры имени А.М. Добрынина;

ул. Кудрявцева, 28 — дом культуры «Строитель».

Красноперекопский район:

ул. Стачек, 53 — дом культуры «Красный Перекоп»;

Московский пр., 92 — дворец культуры «Нефтяник».

Фрунзенский район:

ул. Театральная, 21 — дворец культуры «Судостроитель»;

ул. Щепкина, 8 — дом культуры «Радий».

С 12.00 до 13.00 на площадках пройдут концерты. С 13.00 до 15.00 — тематические программы: викторины, квесты, фотозоны. С 15.00 до 16.00 — продолжение концертных программ. С 16.00 до 18.00 на площадках будут звучать военные марши.

Онлайн-акции

Все желающие смогут принять участие во всероссийских онлайн-акциях. Например, в рамках акции «Я рисую мелом» можно нарисовать рисунок на военную тематику на асфальте и разместить его фото на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

Также онлайн будет проходить флешмоб «Голубь мира». Чтобы стать его участником, нужно вырезать фигурку голубя как символа сегодняшней мирной жизни, сфотографировать и «отправить в полёт» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Световая волна и салют

В 21.50 в Ярославле небо освятят мощные прожекторы с территории разных городских предприятий. Так пройдёт акция «Вахта памяти — освети небо Родины», посвящена историческому событию 24 июня 1945 года, когда в 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец — вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцам, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

В 22 часа над Ярославлем прогремит праздничный салют. Его запустят в районе Центрального пляжа на Которосли.

Напомним, в Ярославле запланировано и шествие Бессмертного полка. Оно пройдёт 26 июля.