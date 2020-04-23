Минкомсвязи: Платформу для выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России

Сначала федеральную платформу запустят в семи регионах Центрального федерального округа — Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской области. Через неделю она начнет работать ещё в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Оформлять цифровые пропуска придется через «Госуслуги». Чтобы получить постоянный пропуск работодатели, у которых есть разрешение на деятельность в период пандемии, должен будет подать заявку на выдачу цифрового пропуска для сотрудника через кабинет юридического лица. Обращение проверят и выдадут разрешение на передвижения в виде постоянного пропуска, а точнее QR-кода. Его отправят в личный кабинет на «Госуслугах» и на его электронную почту.

Отмечается, что для получения «разового пропуска» гражданам нужно будет воспользовать мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». Там придется указать причину выхода, место назначение, привязать транспортное средство, а после получить цифровой пропуск, который будет действовать определенное время.

Проверять пропуска также будет специальное мобильное приложение, однако предъявлять его нужно будет только вместе с другим докуметом, удостоверяющим личность. Например, паспортом.

Напомним, система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосквье с 15 апреля. Каждый житель региона, который пользуется общественным или личным транспортом, обязан иметь собственный онлайн-код из букв и цифр. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Москве, стране и мире.