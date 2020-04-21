В Костромской области школьники-льготники получат продуктовые корзины

Проект уже подержали более 50 регионов. Речь идет о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, а также о детях из малообеспеченных и многодетных семей. Сейчас такая поддержка им очень важна.

По данным К1NEWS, ученики государственных коррекционных школ Костромской области получат продуктовые наборы.

Каждый регион на свое усмотрение собирает продуктовые наборы. Стоимость равна средствам, которые раньше выделяли на льготное питание, а ассортимент продуктов выбирают из списка, рекомендованного Минпросвещения.



Как рассказал директор департамента образования и науки Илья Морозов, в Костромской области наборы формируются из расчета 130 рублей в день на человека. Туда входят: крупы, макароны, тушенка, растительное масло, сгущенка, печенье, чай, соки, шоколад. Выдавать продукты будут один раз месяц, причем получателям их планируют доставлять на дом. Закупают составляющие и формируют сухпайки в непосредственно образовательных организациях.



Первыми в нашей области эту работу наладили в Буйском районе. Здесь уже началась раздача продуктов. Причем, местные власти приняли решение - выдавать продукты не только детям с ограниченными возможностями, но и ребятам из малообеспеченных и многодетных семей.



Если не подведут поставщики - отметил Илья Морозов - то к концу недели продуктовые наборы начнут выдавать и в других муниципалитетах.



Вместо горячего питания получать сухие пайки школьники-льготники будут с 6 апреля по 29 мая - таков срок действия закона. Если на учёбу ребята выйдут раньше этого срока, то и наборы они получать перестанут.

Напомним, что губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский при рассмотрении вопроса о доставке продуктовых наборов заявил, что наборы должны формироваться исключительно из продукции, производимой на территории Ивановской области.