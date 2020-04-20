Администрация Кохмы частично ушла на карантин

Как сообщает "Ивтелерадио", в администрации Кохмы на карантин был отправлен один из отделов. У сотрудника подразделения выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщил глава облздрава Артур Фокин на брифинге со СМИ.

Чиновникам выдали больничный на 14 дней. Все они находятся под наблюдением медиков и будут протестированы на COVID-19.

В здании администрации проведут дезинфекцию. Это займет один день. В это время сотрудники будут работать на удаленном режиме.

Всего под наблюдением медиков в связи с угрозой инфицирования находятся 1 371 человек. На сегодняшний день в Ивановской области заболевание подтверждено у 203 пациентов.