Продуктовые наборы для жителей Ивановской области

По ссылкам на портал IvanovoNews, в Ивановской области сформированы несколько видов продуктовых наборов:

- школьникам из малообеспеченных семей,

- многодетным малообеспеченным семьям,

- пожилым людям в возрасте от 65 лет, получающим минимальную пенсию.

Станислав Воскресенский Губернатор Ивановской области «На что я хотел обратить особое внимание: все эти наборы должны формироваться исключительно из продукции, производимой на территории Ивановской области. Довожу это до вас лично. Это нужно проконтролировать, и сделать именно так. Денис Черкесов (директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, прим. редакции "Собака.ru") подскажет, как составить продуктовые наборы в зависимости от стоимости и калорийности»

Школьные продуктовые наборы предоставляются за счет областного бюджета взамен горячего питания, которое получали бы при очном обучении ученики 1-4 классов из малообеспеченных семей и учащиеся областных специальных коррекционных школ, подведомственных департаменту образования.

Стоимость продуктового набора определяется с учетом стоимости школьного завтрака в день на одного ученика в конкретной школе и количества дней обучения (например: если стоимость завтрака на одного ученика в день – 30 рублей, количество учебных дней – 10, стоимость продуктового набора на две недели – 300 рублей).

Продуктовые наборы выдаются за учебные дни (каникулярные и нерабочие дни в этот период не входят).





График, порядок и место выдачи продуктовых наборов школьникам определяют сами образовательные организации по согласованию с органами местного самоуправления так, чтобы исключить образование очередей. На сегодняшний день выдачу продуктовых наборов ученикам завершили все школы, кроме трёх. В соответствии с графиком эти учреждения передадут наборы родителям учеников 20 апреля.



Сформировано и передано 4336 продуктовых наборов многодетным малоимущим семьям.

Наборы для многодетных семей включают молоко, творог, овсяные хлопья, хлебобулочные изделия, сливочное масло, яйца, мясная тушенка либо колбасный сыр, сосиски, консервированные супы, печенье.



С 13 апреля начата выдача продуктовых наборов пенсионерам старше 65 лет, получающим низкую пенсию. Всего такие наборы получат 18 тысяч пожилых людей. Уже передано 1500 наборов для пенсионеров.

В состав наборов для пенсионеров вошли хлебобулочные изделия, пастеризованное молоко, творог, сливочное масло, яйца, докторская колбаса, сосиски, супы, морсы, печенье.



Продукты предоставили компании Ивановский пекарь, Ивмолокопродукт, Кинешемская птицефабрика, Мясокомбинат «Собиново», ПродМит, Шуякооп Продукт, Комбинат натуральных продуктов, «Пекарь», «Пучежский сыродельный завод», «Дымов», «Кинешемская нива». На фасовке продуктовых наборов задействовали студентов Ивановской государственной сельскохозяйственной академии и сотрудников предприятий, поставляющих продукцию.

Как обстоит ситуация с поддержкой малоимущих граждан в Костромской и Ярославской области, пока неизвестно, но в минувшую пятницу стало известно, что губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте Костромской области.