В Костромской области всех обяжут носить маски

С понедельника, 20 апреля в Костромской области начинает действовать масочный режим.

В минувшую пятницу губернатор Сергей Ситников, который к слову на днях завел страничку в Instagram, подписал распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте Костромской области. Это значит, что маски нужны и при посещении магазинов. На улице носить маски не нужно, только если вы не в компании людей. Сергей Ситников также отметил, что ношение медицинской маски снижает риск заражения коронавирусом в три раза.