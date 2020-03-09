«В Газпромбанке каждый найдет свой продукт»

Сложно в наше время переоценить значение информации. Особенно если речь идет о важных составляющих нашего благополучия, к примеру, о финансах. Ведь человек, обладающий необходимыми знаниями, не только меньше рискует стать жертвой мошенников, но и способен сделать правильный выбор из всего многообразия предложений финансовых организаций. Недаром сегодня много говорят о финансовой грамотности населения. Умение ориентироваться в современных банковских услугах и знание своих новых возможностей помогают планировать семейный бюджет, сохранять и приумножать накопления даже в условиях волатильности валютного курса, обеспечивая достойный уровень жизни для себя и близких. Какие продукты и услуги сегодня особенно популярны? Что нового появилось на рынке розничных предложений? На эти и другие вопросы нам ответили ответственные за бизнес в регионе руководители Газпромбанка – Ирина Попова, Андрей Воронов и Андрей Дунаев.
— Мы видим, что Газпромбанк выводит на рынок много предложений, достойных внимания клиентов. Что нового в подходе банка к рознице?
— Какие интересные предложения по кредитным картам действуют в банке? Есть ли карты с кэшбэком? Может ли держатель выбрать категории для начисления кэшбэка и менять их в процессе пользования картой?
Андрей Дунаев
Руководитель офиса в г. Ярославль
- Безусловно, мы рады, что клиенты по достоинству оценили революционную для рынка «Умной картой». Она доступна и в кредитном, и в дебетовом варианте. Категория повышенного кэшбэка определяется автоматически, и это зависит от того, на какую группу товаров было потрачено больше всего средств в конкретном месяце. «Умные карты» от Газпромбанка самостоятельно подстраиваются под клиента для максимальной выгоды. Узнать подробнее об условиях и даже оформить онлайн-заявку можно на нашем сайте.
— Сейчас в банке есть предложения по потребительскому кредиту, ставки по которому сравнимы с ипотечными. При соблюдении каких условий процент будет минимальным?
Андрей Воронов
Руководитель проекта по развитию бизнеса в регионах
— По условиям, конечно, лучше рассматривать каждый случай индивидуально. В Газпромбанке, например, есть так называемые предодобренные кредиты. Сложностей никаких! Не нужно приходить в банк: клиент получил СМС о том, что у него есть предодобренный кредит, нажал кнопку «Cогласен» – и через 30 минут деньги уже у него на счету.
Андрей Дунаев
Руководитель офиса в г. Ярославль
— Отдельно хочу рассказать о льготном ипотечном продукте. Реализация долгожданной льготной программы «Семейная ипотека» для молодых семей, имеющих двух и более детей, которые родились после 01.01.2018, идет полным ходом, и сейчас можно с уверенностью заявить, что условия в данном сегменте у Газпромбанка, пожалуй, наиболее выгодные. Процентная ставка является одной из самых низких на данный момент на рынке – 4,5% годовых – и устанавливается на весь срок кредитования. С полными условиями* можно ознакомиться на нашем сайте.
— В Газпромбанке сейчас интересная линейка депозитов, причем они все с достаточно высокими ставками. Как потребителю разобраться, какой вклад ему следует открыть? И можно ли это сделать удаленно?
Андрей Воронов
Руководитель проекта по развитию бизнеса в регионах
Многообразие вкладов объясняется тем, что у каждого клиента свои требования. Для одних приоритетны пополняемые вклады, другим важны срок и сумма. Ищете «свой» вклад? Просто зайдите на сайт gazprombank.ru. При необходимости можно воспользоваться калькулятором вкладов. Это действительно очень удобно! Тем, кому привычней очное общение, помогут наши консультанты в отделениях. Возможность использования дистанционных каналов тоже существует. Уже сейчас большинство операций доступно через дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Для регистрации в приложении «Телекард 2.0» или мобильном банке требуется только номер телефона и данные карты. В приложении отражены все карты и счета. Можно проверять баланс, просматривать историю операций, сохранять и отправлять реквизиты. С помощью приложения «Телекард 2.0» удобно оплачивать ЖКХ, сотовую связь, интернет, штрафы.
А повышенные ставки мы можем обеспечивать за счет того, что предлагаем совместные комбинированные продукты Газпромбанка и страховых компаний–партнеров или же продукты, сочетающие в себе стандартный депозит и инвестиционную часть, например, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Для ваших личных финансов на сегодняшний день это разумный баланс между сберегательными инструментами и желанием получить наиболее высокую ставку по вкладу.
— Работает ли банк с рефинансированием? Когда вы посоветуете рефинансировать ранее взятый кредит? Какие дополнительные возможности открывает рефинансирование перед заемщиком?
Ирина Попова
Руководитель офиса в г. Кострома
— Мы живем в постоянно меняющемся мире. Человек берет кредит, пусть даже самый выгодный на тот период. Но проходит время, и все чаще и чаще ему на глаза попадается более низкая ставка, и появляется досада, что приходится платить больше. Но, к счастью, есть возможность изменить условия по кредиту в лучшую сторону. Сегодня Газпромбанк предлагает услугу по рефинансированию потребительских кредитов.
Минимальная ставка по кредиту – 9,5% годовых**. Ставка действует для потребительских кредитов, выданных иными кредитными организациями. Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет включительно. Кстати, по потребительскому кредитованию в банке также постоянно появляются интересные условия и специальные предложения – надо лишь следить за новостями! На данный момент в банке действует «Легкий кредит» (гиперссылка) с минимальной ставкой от 7,5% годовых***.
- Банк рефинансирует собственные кредиты?
Андрей Дунаев
Руководитель офиса в г. Ярославль
— Да, и такое предложение у нас есть. Подробнее со специальными условиями и процентными ставками по кредитам физлиц можно ознакомиться на сайте, а также получить консультацию в дополнительных офисах, которые находятся по адресам:
Ярославль, ул. Чайковского, д. 30
Кострома, ул. Советская, д. 8а
Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
* Ипотека для граждан РФ при рождении у них с 01.01.2018 по 31.12.2022 второго ребенка и (или) последующих детей. Действует в рамках постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711. Ставка: от 4,5% год. При расторжении/непродлении в течение периода субсидирования договоров страхования ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 4,0 п.п. Обязательное имущественное страхование объекта недвижимости, передаваемого в залог, и личное страхование заемщика. Мин. сумма: 100 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Макс. сумма: 12 млн руб. — при приобретении недвижимости. в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО; 6 млн руб. — в др. субъектах РФ. Первонач. взнос: от 20%. Срок: от 1 года до 30 лет.
** Срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. Минимальная ставка по кредиту на сумму от 100 тыс. до 3 млн руб. — 9,5% годовых. Ставка действует для потребительских кредитов, выданных иными кредитными организациями. В случае отсутствия обеспечения обязательств в виде страхования (в добровольном порядке) риска смерти заемщика или утраты заемщиком трудоспособности/риска несчастного случая (полис/договор страхования не представлен) процентная ставка увеличивается на 5-6 п.п. в зависимости от категории клиента. Валюта кредита: российские рубли. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет.
*** «Легкий кредит». Кредит без обеспечения. Минимальная ставка — 7,5% годовых при сумме кредита от 1 до 3 млн руб. При сумме кредита от 300 000 до 999 999,99 руб. минимальная ставка — 9,5% годовых, от 50 000 до 299 999,99 руб. — 11,5% годовых. Процентная ставка увеличивается на 5–6 п.п. для клиентов без личного страхования, в зависимости от категории заемщика. Срок кредита: от 13 до 84 мес.
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону 8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014. Не является офертой. Реклама. Информация приведена на 28.02.2020 г.
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