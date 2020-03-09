«В Газпромбанке каждый найдет свой продукт»

Руководитель проекта по развитию бизнеса в регионах

Многообразие вкладов объясняется тем, что у каждого клиента свои требования. Для одних приоритетны пополняемые вклады, другим важны срок и сумма. Ищете «свой» вклад? Просто зайдите на сайт gazprombank.ru. При необходимости можно воспользоваться калькулятором вкладов. Это действительно очень удобно! Тем, кому привычней очное общение, помогут наши консультанты в отделениях. Возможность использования дистанционных каналов тоже существует. Уже сейчас большинство операций доступно через дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Для регистрации в приложении «Телекард 2.0» или мобильном банке требуется только номер телефона и данные карты. В приложении отражены все карты и счета. Можно проверять баланс, просматривать историю операций, сохранять и отправлять реквизиты. С помощью приложения «Телекард 2.0» удобно оплачивать ЖКХ, сотовую связь, интернет, штрафы.

А повышенные ставки мы можем обеспечивать за счет того, что предлагаем совместные комбинированные продукты Газпромбанка и страховых компаний–партнеров или же продукты, сочетающие в себе стандартный депозит и инвестиционную часть, например, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Для ваших личных финансов на сегодняшний день это разумный баланс между сберегательными инструментами и желанием получить наиболее высокую ставку по вкладу.