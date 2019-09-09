Ярославские школьники сдают культурные нормативы

На учениках Ярославской области проверяют новую программу – «Культурный норматив школьника». Нужно посещать выставки, спектакли, кинопоказы и не только. Причем, определенное количество в заданный период.

Фото: Татьяна Кучарина

Программа действует с 1 сентября. Ее инициировали два министерства – культуры и просвещения. Норматив состоит из нескольких компонентов: Литература

Изобразительное искусство

Архитектура

Народная культура

Музыка

Театр

Кинематограф После посещения различных учреждений культуры, нужно рассказать о своих впечатлениях в бумажном или электронном дневнике.

Фото: Татьяна Кучарина

– За страшным словом «нормативы» скрывается хорошее, доброе, полезное и очень перспективное дело. Есть спортивные нормативы – ГТО, к которым все привыкли. Теперь дело за культурными нормативами, – приводились слова Министра культуры России Владимира Мединского на сайте федерального ведомства. Ярославская область – одна из девяти, где проходит апробация новшества. Как отмечают в региональном правительстве, участие в проекте – добровольное.