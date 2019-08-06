Стало известно, на сколько баллов сдали ЕГЭ в Костромской области

Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 20 выпускников Костромской области. Одна девушка получила высший балл сразу по двум предметам. В прошлом году «стобальников» было 18. В целом, больше половины всех учеников, а именно 56%, получили на экзаменах от 61 до 100 баллов. Этот результат тоже выше, чем прошлогодний – на 3,2%.

Как сообщают в региональном департаменте образования и науки, костромские выпускники стали лучше справляться с математикой, физикой, информатикой, историей и литературой. Экзамены по точным наукам предпочли 60% уже бывших школьников.

Отличники учились в Костроме, Шарье, Волгореченске и Костромском районе. Всего до ЕГЭ в этом году были допущены 3015 выпускников 11 классов. Его проведение обошлось без нарушений.