Владимир Путин оценил планшет, сделанный в Ивановской области

Устройство весит больше, чем два компактных «айпада». Владимир Путин на выставке «Иннопром-2019» оценил планшетный компьютер компании Aquarius, который производят в Ивановской области – городе Шуе.

Планшет придуман не для обычных покупателей – он больше ориентирован на госорганы и организации с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Работает устройство на российской операционной системе «Аврора». Павел Эйгес, генеральный директор компании, которая ее создает, в разговоре с Владимиром Путиным выразил уверенность, что при условии государственного содействия операционная система имеет высокий потенциал.

– Надо накапливать, наращивать приложения, – отметил Путин. – Да. Уже сейчас десятки приложений доступны. – Тысячи должны быть. Тысячи, – иронично подытожил президент.

Владимиру Путину не дали подержать Aquarius NS 208 в руках. Он рассматривал его через стекло.

Главное преимущество планшета – защищенная конструкция. Он водонепроницаем, может стабильно функционировать при температуре от -20°C до 60°C. Экран – 8" c разрешением до 1280x800 – по размеру примерно такой же, как у iPad mini. Устройство оснащено 8-ядерным процессором с частотой 1,4 ГГц, имеет до 64 гигабайтов встроенной памяти, поддерживает MicroSD. Передняя камера – до 5, а задняя – до 13 мегапикселей. По желанию можно добавить модули 3G, LTE, NFC. По умолчанию есть GPS и ГЛОНАСС.

Отметим, негосударственный завод, производящий компьютеры, появился в городе Шуе в 1990 году. Он стал первым для СССР, где создавались IBM-совместимые ПК.