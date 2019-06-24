Рыбинский космонавт стал командиром МКС

Космонавт из Ярославской области Алексей Овчинин стал командиром Международной космической станции. Об этом сегодня сообщили в Роскосмосе.

Сейчас на борту находятся участники двух экспедиций, но уже вечером 24 июня одна из них – в составе бывшего капитана МКС Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американки Энн Макклейн – начнут возвращение на Землю. Они сядут в корабль «Союз МС-11», между ним и станицей в 23:10 закроются переходные люки, а в 02:25 произойдет расстыковка. Приземлится аппарат рано утром 25 июня в Казахстане.

На Международной космической станции останутся космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин, а также астронавты NASAНик Хейг и Кристина Кук. Они пробудут на орбите втроем до июля, когда планируется прибытие следующей экспедиции.

«Собака.ru» рассказывала, что Алексей Овчинин оказался на МКС со второй попытки в середине марта. Предыдущий полет закончился аварией. В конце мая Овчинин впервые в своей карьере вышел в открытый космос.

Фото: Роскосмос, Олег Кононенко и Александр Самокутяев