В Костромской области семьи первоклассников получат новую губернаторскую выплату

Поддержка семей с детьми является одним из главных приоритетов социальной политики Костромской области и губернатора Сергея Ситникова. В регионе ведется постоянная работа по увеличению объемов пособий, количеству получателей мер социальной поддержки, снижению требований для участия в тех или иных программах.

Сергей Ситников Губернатор Костромской области «Считаю, что наступило время поддержать ещё одну группу наших граждан. Это родители будущих первоклассников. Подготовка ребёнка в первый класс требует дополнительных финансовых затрат. Родителям для ребёнка хочется сделать праздник и нужно купить новые и красивые школьные принадлежности. Хочется, чтобы первоклассник или первоклассница были лучше всего подготовленными к учёбе»

Перед профильными департаментами поставлена задача оперативно разработать долгосрочную программу выплат семьям, в которых дети идут в первый класс. Родители будущих первоклассников должны получить выплаты уже перед началом этого учебного года, чтобы успеть подготовить детей к школе, подчеркнул губернатор.

Глава региона обратился к председателю областной Думы Алексею Анохину и депутатам принять необходимый законодательный акт.

