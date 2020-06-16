В Костромской области будет разработана долгосрочная программа поддержки семей, в которых дети идут в первый класс. Соответствующее указание курирующим службам губернатор Костромской области Сергей Ситников дал на еженедельном областном совещании.
В Костромской области семьи первоклассников получат новую губернаторскую выплату
Поддержка семей с детьми является одним из главных приоритетов социальной политики Костромской области и губернатора Сергея Ситникова. В регионе ведется постоянная работа по увеличению объемов пособий, количеству получателей мер социальной поддержки, снижению требований для участия в тех или иных программах.
Сергей Ситников
Губернатор Костромской области
«Считаю, что наступило время поддержать ещё одну группу наших граждан. Это родители будущих первоклассников. Подготовка ребёнка в первый класс требует дополнительных финансовых затрат. Родителям для ребёнка хочется сделать праздник и нужно купить новые и красивые школьные принадлежности. Хочется, чтобы первоклассник или первоклассница были лучше всего подготовленными к учёбе»
Перед профильными департаментами поставлена задача оперативно разработать долгосрочную программу выплат семьям, в которых дети идут в первый класс. Родители будущих первоклассников должны получить выплаты уже перед началом этого учебного года, чтобы успеть подготовить детей к школе, подчеркнул губернатор.
Глава региона обратился к председателю областной Думы Алексею Анохину и депутатам принять необходимый законодательный акт.
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