Ярославским школьникам начали выдавать планшеты для дистанционного обучения

Заместитель директора департамента образования Ярославской области

"Это ребята, которые по разным причинам учились только с помощью учебников и рабочих тетрадей, а педагоги передавали им задания на бумажных носителях. С момента введения дистанционного обучения мы внимательно мониторим все аспекты этого формата, поэтому выявили школьников, которым понадобилась такая поддержка. Сейчас очень важный этап обучения – повторение и закрепление материала, пройденного за весь учебный год. Хорошей помощью в этом станет доступ к образовательным сайтам и другие возможности интернета. Особенно для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации."