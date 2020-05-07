Администрация Ярославской области сообщает, что по инициативе губернатора Дмитрия Миронова были закуплены гаджеты за счет внебюджетных источников, которые бесплатно получат 1015 учеников
Ярославским школьникам начали выдавать планшеты для дистанционного обучения
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Фото: yarregion.ru
Во всех муниципальных районах Ярославской области началась выдача школьникам планшетов, необходимых для учебы в удаленном режиме.
Александр Гудков
Заместитель директора департамента образования Ярославской области
"Это ребята, которые по разным причинам учились только с помощью учебников и рабочих тетрадей, а педагоги передавали им задания на бумажных носителях. С момента введения дистанционного обучения мы внимательно мониторим все аспекты этого формата, поэтому выявили школьников, которым понадобилась такая поддержка. Сейчас очень важный этап обучения – повторение и закрепление материала, пройденного за весь учебный год. Хорошей помощью в этом станет доступ к образовательным сайтам и другие возможности интернета. Особенно для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации."
Все планшеты – с диагональю не менее 25 см и операционной памятью не менее 2 Гб.
Сейчас гаджеты переданы школам – там проверяют исправность техники и снабжают ее активированными и оплаченными сим-картами. По окончании периода дистанционного обучения школы будут использовать планшеты в дальнейшем образовательном процессе.
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