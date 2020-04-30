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Ивановцы жалуются на организацию дистанционного обучения

  • Фото: сайт gge.ru

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский  сообщает, что много жалоб получено по организации дистанционного образования.

Станислав Воскресенский

Губернатор Ивановской области

"Цифры докладывают, что 90% всё работает, на самом деле, конечно же нет. Вижу, что не довольны и дети, и родители, и учителя. Подробно обсудили вопросы дистанционного образования с учителями. 
Проблем много: разные платформы, отсутствие компьютеров и планшетов во многих семьях, скорость интернета и многое другое". 
 

Стало известно, что губернатор совместно с  Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым проведут онлайн семинар - как работать в условиях дистанционного обучения.
Цель семинара - добиться, чтобы дистанционное обучение работало эффективно, а ивановские школьники обладали навыками дистанционного обучения, чтобы быть на равных со сверстниками из других регионах страны и мира. 

ЖуковаЛВ,
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