Ивановцы жалуются на организацию дистанционного обучения

Губернатор Ивановской области

"Цифры докладывают, что 90% всё работает, на самом деле, конечно же нет. Вижу, что не довольны и дети, и родители, и учителя. Подробно обсудили вопросы дистанционного образования с учителями.

Проблем много: разные платформы, отсутствие компьютеров и планшетов во многих семьях, скорость интернета и многое другое".

