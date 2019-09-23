Ярославский музыкант выступил в «Вечернем Урганте»
Группа Cream Soda, одним из основателем которой является ярославский музыкант Дима Нова, выступила на Первом канале в шоу «Вечерний Ургант». Артисты исполнили песню «Никаких больше вечеринок».
«Один из главных хитов этого лета», – отметил Иван Ургант. Песня входит в альбом «Комета», выпущенный в июле. Популярная сегодня группа создана в 2012 году. Вместе с Димой Новой у истоков стоял ди-джей из Подмосковья Илья Гадаев. Вокалистка – Анна Романовская. Играют электронную музыку, экспериментируя со стилями. Коллектив получил высокие оценки коллег. Например, от Ивана Дорна.
«Хорошее выступление, спасибо. Первый раз за год включил телевизор и не пожалел», – комментирует Владимир Лисов в сообществе Cream Soda во «ВКонтакте».
Скоро Cream Soda даст большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а недавно в гастрольном графике был Ярославль.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что гостями «Вечернего Урганта» была костромская группа Ocean Jet. Тогда они начали выступление вместе с известным ярославским актером Александром Петровым, который в конце июля попал в рейтинг Forbes.
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