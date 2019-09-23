Ярославский музыкант выступил в «Вечернем Урганте»

Группа Cream Soda, одним из основателем которой является ярославский музыкант Дима Нова, выступила на Первом канале в шоу «Вечерний Ургант». Артисты исполнили песню «Никаких больше вечеринок».

«Один из главных хитов этого лета», – отметил Иван Ургант. Песня входит в альбом «Комета», выпущенный в июле. Популярная сегодня группа создана в 2012 году. Вместе с Димой Новой у истоков стоял ди-джей из Подмосковья Илья Гадаев. Вокалистка – Анна Романовская. Играют электронную музыку, экспериментируя со стилями. Коллектив получил высокие оценки коллег. Например, от Ивана Дорна.

«Хорошее выступление, спасибо. Первый раз за год включил телевизор и не пожалел», – комментирует Владимир Лисов в сообществе Cream Soda во «ВКонтакте».