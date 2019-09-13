В Костромской филармонии исполнят хиты MTV без музыкальных инструментов

Петербургская группа SUPERMOTIV, артисты которой с помощью голоса имитируют музыкальные инструменты, выступит в большом зале Костромской филармонии. Коллектив споет хиты телеканала MTV 1990-х и 2000-х годов.

Группа слаженно и на высоком уровне исполняет вокальные партии. Идея – создавать музыку, используя только голоса. Инструментальное сопровождение получается благодаря битбоксу – технике звукоподражания.

SUPERMOTIV состоит из 6 молодых людей – это выпускники театральных и музыкальных вузов. Выступают на разных площадках Санкт-Петербурга. Один из участников, Дмитрий Смирнов, родился и вырос в Костромской области.