В Костромской филармонии исполнят хиты MTV без музыкальных инструментов
Петербургская группа SUPERMOTIV, артисты которой с помощью голоса имитируют музыкальные инструменты, выступит в большом зале Костромской филармонии. Коллектив споет хиты телеканала MTV 1990-х и 2000-х годов.
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Фото: сообщество SUPEMOTIV во «ВКонтакте»
Группа слаженно и на высоком уровне исполняет вокальные партии. Идея – создавать музыку, используя только голоса. Инструментальное сопровождение получается благодаря битбоксу – технике звукоподражания.
SUPERMOTIV состоит из 6 молодых людей – это выпускники театральных и музыкальных вузов. Выступают на разных площадках Санкт-Петербурга. Один из участников, Дмитрий Смирнов, родился и вырос в Костромской области.
Концерт в Костромской филармонии состоится 28 сентября.
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