В Ярославле выступит знаменитый ансамбль «Барокко»
В Ярославском художественном музее выступит камерный ансамбль «Барокко». Он считается одним из самых известных в стране. Коллектив существует уже более полувека, дав около четырех тысяч концертов.
В субботу вечером и воскресенье днем музыканты исполнят произведения русской романтической школы. Играть в стенах художественного музея – традиция для ансамбля с 1970-х годов. Руководит им народный артист России Игорь Попков.
– У нас есть возможность более широко посмотреть на культуру позапрошлого столетия – через музыкальное и изобразительное искусство, находясь в доме с двухсотлетней историей. Сейчас главное событие – выставка картин Архипа Куинджи. Художник играл на скрипке, и мы предложили ансамблю «Барокко» подумать о музыке того времени. Они собрали произведения его современников. Эти композиции наверняка слышал сам Куинджи, будучи знакомым со многими культурными деятелями своей эпохи. Уверены, по-иному вы взглянете и на полотна его друзей – Репина, Крамского, Шишкина. Они тоже представлены в нашем экспозиционном пространстве, – рассказала изданию «Собака.ru» заведующая отделом Ярославского художественного музея Марина Полывяная.
Ансамбль «Барокко» известен своей гастрольной деятельностью в США, Европе, Азии и Африке. С 1968 года коллектив выступил во всех регионах России.
В предстоящие выходные прозвучит музыка Александра Варламова, Льва Гурилева, Михаила Огинского, Александра Грибоедова, Петра Булахова, Михаила Глинки, Александра Бородина и Петра Чайковского.
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