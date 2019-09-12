В Ярославле выступит знаменитый ансамбль «Барокко»

В субботу вечером и воскресенье днем музыканты исполнят произведения русской романтической школы. Играть в стенах художественного музея – традиция для ансамбля с 1970-х годов. Руководит им народный артист России Игорь Попков.

– У нас есть возможность более широко посмотреть на культуру позапрошлого столетия – через музыкальное и изобразительное искусство, находясь в доме с двухсотлетней историей. Сейчас главное событие – выставка картин Архипа Куинджи. Художник играл на скрипке, и мы предложили ансамблю «Барокко» подумать о музыке того времени. Они собрали произведения его современников. Эти композиции наверняка слышал сам Куинджи, будучи знакомым со многими культурными деятелями своей эпохи. Уверены, по-иному вы взглянете и на полотна его друзей – Репина, Крамского, Шишкина. Они тоже представлены в нашем экспозиционном пространстве, – рассказала изданию «Собака.ru» заведующая отделом Ярославского художественного музея Марина Полывяная.