В ярославском Губернаторском саду пройдет заключительный музыкальный вечер

Музыкальный вечер, который состоится в эту субботу, станет последним в текущем сезоне. В Губернаторском саду выступят четыре музыканта, которые исполнят около двадцати композиций в жанрах джаз, блюз и босанова.

– Концерты проекта «Музыка сада» стали настоящим событием в этом сезоне – их посетили в общей сложности более тысячи человек, – сообщают в Ярославском художественном музее. Концерт начнется в 18:00. С начала июня состоялось пять выступлений. Прошел и музыкальный фестиваль «Лимон», длившийся весь день.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что в музее проходит выставка картин одного из главных живописцев отечественного изобразительного искусства – Архипа Куинджи. На Волжской набережной можно увидеть его знаменитое произведение – «Лунную ночь на Днепре». Отметим, именно 5 сентября 1880 года художник завершил работу над ним.