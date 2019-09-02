Сегодня в Ярославле выступят авторы музыкальных хитов
Выступление популярной группы 5sta Family сегодня завершит парад студенчества. Концерт состоится на Советской площади, куда вечером прибудет колонна из 5 тысяч учащихся.
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Фото: сообщество 5sta Family во «ВКонтакте»
Парад организуется уже четвертый год. Он объединяет студентов вузов и учреждений профессионального образования. Маршрут короткий – от стадиона «Спартаковец». Со сцены в их адрес прозвучат поздравления от руководства региона, состоится и церемония посвящения первокурсников. Отметим, на подъездах к Советской площади с самого утра ограничено движение.
Группа 5sta Family появилась в начале 2000-х. Весной 2009 года коллектив выпустил сингл «Я буду», ставший одним из самых популярных и узнаваемых в России.
В 2010 году вышел очередной хит – песня «Зачем?». В то время она конкурировала за первые строчки чартов с композицией Stromae «Alors On Danse».
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