Сегодня в Ярославле выступят авторы музыкальных хитов

Выступление популярной группы 5sta Family сегодня завершит парад студенчества. Концерт состоится на Советской площади, куда вечером прибудет колонна из 5 тысяч учащихся.

Парад организуется уже четвертый год. Он объединяет студентов вузов и учреждений профессионального образования. Маршрут короткий – от стадиона «Спартаковец». Со сцены в их адрес прозвучат поздравления от руководства региона, состоится и церемония посвящения первокурсников. Отметим, на подъездах к Советской площади с самого утра ограничено движение.

Группа 5sta Family появилась в начале 2000-х. Весной 2009 года коллектив выпустил сингл «Я буду», ставший одним из самых популярных и узнаваемых в России.