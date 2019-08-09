Музыкальный фестиваль «Лимон» будет идти в Ярославле всю субботу
Начнется с утра, а завершится к ночи. Музыкальный фестиваль «Лимон» всю субботу, 10 августа, будет идти в Губернаторском саду Ярославского художественного музея. Здесь выступят артисты из Москвы, Архангельска, Нижнего Новгорода и самого Ярославля. Запланированы интерактивные программы для взрослых и детей.
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В отличие от музыкальных вечеров, для фестиваля будет сооружена большая сцена
Афиша фестиваля состоит из двух частей – дневной и вечерней. В рамках первой, которая стартует с 10:00, на сцену выйдут представители традиционной музыки – мужской камерный хор «Ярославский спев», вокальный ансамбль «Виват» и мастер колокольных звонов Владимир Дегтярев. Все музыканты часто гастролируют не только по России, но и за рубежом.
В вечерней части – она начнется с 16:00 – будет джаз, рок и блюз. Это довольно известные коллективы для ценителей интеллектуальной музыки – OverDrive Blues Band, арт-квартет Тима Дорофеева, а также дуэт Two Siberians – их творчество называют музыкальным ураганом.
Two Siberians можно было бы назвать хедлайнерами, если бы не слова организаторов о том, что каждый участник фестиваля имеет свое высокое место на пьедестале. Финалом вечера станет джем-сейшн – в одной импровизации сойдутся представители джаза, блюза и традиционной музыки.
– Именно идея, когда мы решили сделать целую серию музыкальных вечеров в парке художественного музея в летний период, подвинула нас к крупному формату – фестивальному. Чтобы собрать всех наших исполнителей, в которых мы абсолютно уверены, и попробовать вместе с ними порассуждать о том, каковы истоки современной музыки, как они органично вытекают и интерпретируются с помощью современных музыкальных течений. Я думаю, с этой точки зрения фестиваль интересен. Он имеет свою концепцию, – отметила сегодня на пресс-конференции директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина.
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Слева направо: куратор фестиваля Марина Никифорова, глава регионального департамента культуры Марина Васильева, директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина
Планируется, что фестиваль «Лимон» станет ежегодным. Как отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева, публика готова к таким форматам – подобные события под открытым небом в регионе проводятся последнее время нередко.
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