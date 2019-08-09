Музыкальный фестиваль «Лимон» будет идти в Ярославле всю субботу

Начнется с утра, а завершится к ночи. Музыкальный фестиваль «Лимон» всю субботу, 10 августа, будет идти в Губернаторском саду Ярославского художественного музея. Здесь выступят артисты из Москвы, Архангельска, Нижнего Новгорода и самого Ярославля. Запланированы интерактивные программы для взрослых и детей.

Афиша фестиваля состоит из двух частей – дневной и вечерней. В рамках первой, которая стартует с 10:00, на сцену выйдут представители традиционной музыки – мужской камерный хор «Ярославский спев», вокальный ансамбль «Виват» и мастер колокольных звонов Владимир Дегтярев. Все музыканты часто гастролируют не только по России, но и за рубежом.

В вечерней части – она начнется с 16:00 – будет джаз, рок и блюз. Это довольно известные коллективы для ценителей интеллектуальной музыки – OverDrive Blues Band, арт-квартет Тима Дорофеева, а также дуэт Two Siberians – их творчество называют музыкальным ураганом.

Two Siberians можно было бы назвать хедлайнерами, если бы не слова организаторов о том, что каждый участник фестиваля имеет свое высокое место на пьедестале. Финалом вечера станет джем-сейшн – в одной импровизации сойдутся представители джаза, блюза и традиционной музыки.