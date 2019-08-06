В эти выходные ярославцы увидят выступления популярных музыкантов

Список исполнителей – впечатляет. Под Переславлем в конце этой недели, с 9 по 11 августа, пройдет музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето».

В афише – ряд известных музыкантов. Так, хедлайнерами пятницы – первого фестивального дня – станут Антоха MC, SHORTPARIS и Дельфин. Субботним вечером на сцену выйдут Tequilajazzz, Пелагея, Найк Борзов, Noize MC и молдавский коллектив Zdob si Zdub. Ну, а завершат фестиваль в воскресенье Сплин и ДДТ.

Фестиваль посвящен 20-летию легендарного клуба «Китайский Летчик Джао Да». Он был открыт в Москве за год до второго тысячелетия. Некогда тривиальный подвал бывшей шашлычной превратился, благодаря театральному деятелю Ирине Паперной, ее сыну – музыканту и поэту Алексею Паперному, а также бизнесмену Владимиру Джао, в культовую музыкальную площадку столицы. Вложения окупились всего примерно за месяц.

В свободной атмосфере здесь сосуществовали студенты и представители московской творческой интеллигенции. Например, сюда часто заходили Борис Акунин и Дмитрий Дибров, бывали Ману Чао и Эмир Кустурица. Еще на заре своей карьеры в «Летчике» выступали сейчас знаменитые Kaiser Chiefs. Первый открытый концерт сыграла группа 5’Nizza. Сергей Шнуров исполнял песни, которые публично петь было запрещено.